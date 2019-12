Einde kastje-muur openbaar vervoer in zicht

De Consumentenbond nodigde de partijen uit om te komen praten over de vorming van één laagdrempelig OV-Chiploket. Een loket met één telefoonnummer en één website, waar reizigers met al hun vragen en klachten terecht kunnen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dat alle vervoerders en TLS de problemen erkennen is een goede start op weg naar een gezamenlijke oplossing. Of dat ook daadwerkelijk doortastend wordt uitgevoerd, houden we natuurlijk nauwlettend in de gaten.'

Stop de OV-Chaos

Samen met ANWB en Rover voert de Consumentenbond de campagne 'Stop de OV-Chaos'. Uit de vele meldingen die de drie organisaties krijgen, blijken reizigers met een OV-Chipkaart probleem van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Vooral als er met meerdere vervoerders is gereisd, is het voor consumenten vaak volstrekt onduidelijk aan wie zij hun probleem moeten voorleggen. De oproep voor één loket wordt gesteund door de Tweede Kamer. De kamerleden namen op dinsdag 3 december 2013 de motie Bashir aan waarin opgeroepen werd tot één OV-loket.