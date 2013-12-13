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Einde kastje-muur openbaar vervoer in zicht

Nieuws
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Voor de zomer van 2014 komt er een blauwdruk voor één serviceloket voor consumenten die reizen met de OV-chipkaart. Dat hebben openbaar vervoerbedrijven NS, Veolia, Arriva, RET, GVB, Connexxion, Syntus en HTM en OV Chipkaartproducent TLS afgesproken tijdens een bijeenkomst op het kantoor van de Consumentenbond. Tijdens de bijeenkomst overhandigden de Consumentenbond, Rover en de ANWB de petitie ‘Stop de OV-Chaos’ die door bijna 37.000 consumenten is ondertekend.

Gepubliceerd op:13 december 2013

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De Consumentenbond nodigde de partijen uit  om te komen praten over de vorming van één  laagdrempelig OV-Chiploket. Een loket met één telefoonnummer en één website, waar reizigers met al hun vragen en klachten terecht kunnen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dat alle vervoerders en TLS de problemen erkennen is een goede start op weg naar een gezamenlijke oplossing. Of dat ook daadwerkelijk doortastend wordt uitgevoerd, houden we natuurlijk nauwlettend in de gaten.'

Stop de OV-Chaos
Samen met  ANWB en Rover voert de Consumentenbond de campagne  'Stop de OV-Chaos'. Uit de vele meldingen die de drie organisaties krijgen, blijken  reizigers met een OV-Chipkaart probleem van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Vooral als er met meerdere vervoerders is gereisd, is het voor consumenten vaak volstrekt onduidelijk aan wie zij hun probleem moeten voorleggen.  De oproep voor één loket wordt gesteund door de Tweede Kamer. De kamerleden namen op dinsdag 3 december 2013 de motie Bashir aan waarin opgeroepen werd tot één OV-loket.