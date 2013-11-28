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Verwarring over eigen risico groot

Nieuws
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Bijna de helft van de Nederlanders denkt onterecht dat zorg uit de aanvullende verzekering ook ten koste van het eigen risico gaat. Eén op de vijf Nederlanders meent dat een bezoek aan de huisarts ook op het eigen risico drukt. Zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Het overgrote deel van de verzekerden, bijna 72%, verhoogt het eigen risico voor de zorgverzekering van 2014 niet.

Gepubliceerd op:28 november 2013

Zorgvergelijker 2014

 

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het is zorgelijk dat bij zoveel Nederlanders nog steeds onbekend is welke kosten op het eigen risico drukken. Verzekerden kiezen dan op verkeerde gronden voor wel of geen extra eigen risico. En nog erger: verzekerden ontwijken wellicht benodigde zorg omdat zij ten onrechte denken dat dat van het eigen risico af gaat". Info Eigen Risico Het verplicht eigen risico is voor 2014 vastgesteld op €360. Ruim 10% van de Nederlanders zegt het eigen risico te gaan verhogen, 4,5% doet dit meteen met het maximum van €500 tot €860 euro. Bijna 18% twijfelt nog.

Basisverzekering

Verzekerden die gebruikmaken van zorg die onder de basisverzekering valt, moeten de kosten tot het bedrag van het eigen risico zelf betalen. Er zijn een aantal zaken die daar buiten blijven: huisartsen-, verloskundigen- en kraamzorg bijvoorbeeld. Ook bruikleenartikelen als rolstoelen gaan niet ten koste van het eigen risico, evenals gratis bevolkingsonderzoek en de griepprik voor risicogroepen en zorg voor kinderen tot 18 jaar.