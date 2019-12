Verwarring over eigen risico groot

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het is zorgelijk dat bij zoveel Nederlanders nog steeds onbekend is welke kosten op het eigen risico drukken. Verzekerden kiezen dan op verkeerde gronden voor wel of geen extra eigen risico. En nog erger: verzekerden ontwijken wellicht benodigde zorg omdat zij ten onrechte denken dat dat van het eigen risico af gaat". Het verplicht eigen risico is voor 2014 vastgesteld op €360. Ruim 10% van de Nederlanders zegt het eigen risico te gaan verhogen, 4,5% doet dit meteen met het maximum van €500 tot €860 euro. Bijna 18% twijfelt nog.

Basisverzekering

Verzekerden die gebruikmaken van zorg die onder de basisverzekering valt, moeten de kosten tot het bedrag van het eigen risico zelf betalen. Er zijn een aantal zaken die daar buiten blijven: huisartsen-, verloskundigen- en kraamzorg bijvoorbeeld. Ook bruikleenartikelen als rolstoelen gaan niet ten koste van het eigen risico, evenals gratis bevolkingsonderzoek en de griepprik voor risicogroepen en zorg voor kinderen tot 18 jaar.