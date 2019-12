Verwarring door preferentiebeleid medicijnen

De Consumentenbond vindt dat de klachten zo essentieel zijn dat het huidige preferentiebeleid aangepast moet worden. Een ander groot probleem is dat sommige medicijnen niet op voorraad zijn. Daardoor wachten consumenten in spanning of het medicijn wel op tijd komt of dat het überhaupt wel leverbaar is. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Niet alleen is de onduidelijkheid over de prijzen van medicijnen een doorn in het oog. De onoverzichtelijkheid werkt in de hand dat medicijnen niet of verkeerd gebruikt worden. Dat mag natuurlijk nooit het gevolg zijn'. De Consumentenbond is altijd voorstander van het preferentiebeleid geweest maar vindt dat de verwarring die ontstaat de zorgverzekeraars en minister van Volksgezondheid verplicht om de opzet goed tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen.

Zorgverzekeraars

Met het preferentiebeleid kiezen zorgverzekeraars welke fabrikanten bepaalde medicijnen mogen leveren. De afspraken met fabrikanten zijn meestal voor een bepaalde tijd. Als een andere fabrikant hetzelfde middel goedkoper gaat leveren stapt de verzekeraar hier naartoe over. Een aantal persoonlijke verhalen die de Consumentenbond ontving, staan in de Consumentengids van mei.