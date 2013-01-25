Vieze vakantiehuisjes in heel Nederland

Zelf het schoonste huisje, de Leemkule van Vakantiepark Molecaten in Hattem, kon toch nog een sopje gebruiken. In de huisjes bleek de badkamer vaak de minst frisse ruimte; bij een derde van de huisjes was deze vies. Ook de grootste slaapkamer kon in negen huizen wel een grondige schoonmaak gebruiken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Hoewel het eigen huis vast ook niet helemaal spic en span is, ergeren consumenten zich aan andermans vuil. Zeker als de vakantieparken wel schoonmaakkosten berekenen.'

Bacteriën

De keuken werd op het oog vaak als het schoonst beoordeeld, maar schijn bedriegt. Uit monsters die microbiologisch onderzocht werden, bleek dat het aanrecht vaak een bron van bacteriën was. Het aanrecht was vaak zelfs viezer dan de wc-bril. Consumenten die een vies vakantiehuisje aantreffen, kunnen het beste direct om extra schoonmaak vragen bij de receptie. Wordt er dan nog niet schoongemaakt, dan kunnen consumenten een klacht indienen bij de Geschillencommissie Recreatie. Hiervoor moet het vakantiepark wel zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Recron.