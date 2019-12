Vieze vakantiehuisjes in heel Nederland

Nieuws|De schoonmaak in veel vakantiehuisjes blijkt onder de maat. De Consumentenbond bezocht incognito 30 vakantiehuisjes op verschillende vakantieparken in heel Nederland en in alle huisjes is wel iets op de schoonmaak aan te merken. Er is ook een duidelijke koploper en hekkensluiter. Het vieste huisje was van Roompot Vakantiepark Kijkduin in Den Haag. In deze woning kregen alle vertrekken een slechte beoordeling. In de Consumentengids van februari zijn de resultaten terug te vinden.