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Vieze vakantiehuisjes in heel Nederland

Nieuws
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De schoonmaak in veel vakantiehuisjes blijkt onder de maat. De Consumentenbond bezocht incognito 30 vakantiehuisjes op verschillende vakantieparken in heel Nederland en in alle huisjes is wel iets op de schoonmaak aan te merken. Er is ook een duidelijke koploper en hekkensluiter. Het vieste huisje was van Roompot Vakantiepark Kijkduin in Den Haag. In deze woning kregen alle vertrekken een slechte beoordeling. In de Consumentengids van februari zijn de resultaten terug te vinden.

Gepubliceerd op:25 januari 2013

Zelf het schoonste huisje, de Leemkule van Vakantiepark Molecaten in Hattem, kon toch nog een sopje gebruiken. In de huisjes bleek de badkamer vaak de minst frisse ruimte; bij een derde van de huisjes was deze vies. Ook de grootste slaapkamer kon in negen huizen wel een grondige schoonmaak gebruiken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Hoewel het eigen huis vast ook niet helemaal spic en span is, ergeren consumenten zich aan andermans vuil. Zeker als de vakantieparken wel schoonmaakkosten  berekenen.'

Bacteriën

De keuken werd op het oog  vaak als het schoonst beoordeeld, maar schijn bedriegt. Uit monsters die microbiologisch onderzocht werden, bleek dat het aanrecht vaak een bron van bacteriën was. Het aanrecht was vaak zelfs viezer dan de wc-bril. Consumenten die een vies vakantiehuisje aantreffen, kunnen het beste direct om extra schoonmaak vragen bij de receptie. Wordt er dan nog niet schoongemaakt, dan kunnen consumenten een klacht indienen bij de Geschillencommissie Recreatie. Hiervoor moet het vakantiepark wel zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Recron.