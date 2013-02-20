Achmea verzekerden hebben recht op volledige vergoeding

Verzekerden die de zekerheid willen hebben dat de kosten van het Slotervaart volledig worden vergoed, moeten de mogelijkheid hebben de basisverzekering bij Achmea tussentijds op te zeggen en te kiezen voor een verzekeraar die Slotervaart wel heeft gecontracteerd. Op 18 februari beloofde Achmea in TROS Radar voor alle individuele verzekerden met een oplossing te komen. Spreekt de oplossing de verzekerde niet aan, dan mag deze de verzekering bij Achmea opzeggen. Achmea kondigde na 1 januari aan geen contract te sluiten met het Slotervaart ziekenhuis. Voor nieuwe behandelingen in het Slotervaart geldt vanaf 1 april dat er geen volledige vergoeding meer gegeven wordt. Voor al lopende behandelingen worden de kosten wel volledig vergoed.

Verzekeringsjaar

'Het is een slechte zaak dat Achmea de contractering in het lopende verzekeringsjaar niet rond krijgt en dat verzekerden daardoor moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis terwijl ze wellicht het Slotervaart verkiezen', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. Verzekerden zijn eind 2012 een contract aangegaan met Achmea en zouden daar gedurende 2013 dus geen eenzijdige en voor de verzekerde negatief uitpakkende wijzigingen op moeten krijgen. Het is goed dat Achmea nu aangeeft alle individuele problemen op te lossen, maar uiteindelijk moet de èchte oplossing zijn dat verzekerden tot eind 2013 gewoon volledige vergoeding van behandeling in het Slotervaart krijgen. Eind dit jaar kan Achmea dan de consequenties van het ontbreken van een contract met het Slotervaart doorvoeren voor de polisvoorwaarden van 2014, aldus Combée.

Consumenten die hier moeilijkheden mee blijven ondervinden met Achmea kunnen zich melden via meldpunt@consumentenbond.nl.

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