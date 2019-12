Achmea verzekerden hebben recht op volledige vergoeding

Nieuws|Verzekerden mogen geen slachtoffer worden van het conflict tussen Achmea en het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam. De Consumentenbond vindt dat verzekerden van Achmea gedurende het hele verzekeringsjaar nog volledige vergoeding mogen verwachten van hun behandelingen in het Slotervaart, of deze nou voor of na 1 april starten. Deze consumenten hebben voor het hele jaar een verzekering afgesloten bij Achmea in de veronderstelling tegen volledige vergoeding terecht te kunnen in het Slotervaart.