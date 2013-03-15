Voor- en nadelen aan nieuwe voorstellen passagiersrechten

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Aan de nieuwe maatregelen die de Europese Commissie (EC) wil invoeren om de Europese passagiersrechten duidelijker te maken voor consumenten kleven grote nadelen. Zo stelt de EC voor dat consumenten pas bij minimaal vijf uur vertraging in aanmerking komen voor compensatie, in plaats van de huidige drie uur. Luchtvaartmaatschappijen hoeven ook niet meer dan drie overnachtingen te vergoeden bij langdurig oponthoud. De Consumentenbond staat wel achter de verplichting dat luchtvaartmaatschappijen binnen een vaste tijd consumentenklachten moeten beantwoorden.