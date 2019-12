Home

Nieuws

2013 Voor- en nadelen aan nieuwe voorstellen passagiersrechten Nieuws|Aan de nieuwe maatregelen die de Europese Commissie (EC) wil invoeren om de Europese passagiersrechten duidelijker te maken voor consumenten kleven grote nadelen. Zo stelt de EC voor dat consumenten pas bij minimaal vijf uur vertraging in aanmerking komen voor compensatie, in plaats van de huidige drie uur. Luchtvaartmaatschappijen hoeven ook niet meer dan drie overnachtingen te vergoeden bij langdurig oponthoud. De Consumentenbond staat wel achter de verplichting dat luchtvaartmaatschappijen binnen een vaste tijd consumentenklachten moeten beantwoorden. Gepubliceerd op:15 maart 2013

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij juichen het toe dat de EU-lidstaten verplicht worden een geschillencommissie op te zetten, maar de EU zegt niet dat de luchtvaartmaatschappijen ook verplicht worden om hieraan deel te nemen. In Nederland hebben we hier slechte ervaringen mee. Luchtvaartmaatschappijen hebben de geschillencommissie opgeheven waardoor het halen van je recht op een laagdrempelige manier heel lastig is'. Verder stelt de EC voor om luchtvaartmaatschappijen te verplichten consumenten goed te informeren over de compensatieregelingen, om helderheid te geven over rechten bij vermiste bagage en over wat te doen bij het missen van aansluitende vluchten.