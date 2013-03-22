Webwinkels nemen loopje met retourzendingen

Veel webwinkels komen met smoesjes voor het niet op tijd terugstorten van het geld. 'Uw pakje is niet bij ons binnengekomen', 'er staat een oud adres op ons retourformulier' en 'de administratie is deze week gesloten'. Pas na een herinnering betalen de meeste webwinkels alsnog, al kon de Consumentenbond bij vier winkels zelfs helemaal naar zijn geld fluiten. Bij webwinkel Carshop Fortuin duurde het terugbetalen maar liefst 105 dagen. Behalve te laat terugbetalen en het niet terugstorten van de verzendkosten, gaan sommige online winkels ook de fout in met hun algemene voorwaarden. Ze geven bijvoorbeeld geen geld terug maar een tegoed.

Bedenktijd

Bij internetaankopen hebben consumenten binnen de wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen altijd recht op geld terug, ook voor uitverkoopartikelen. Wie een internetbestelling retourneert, krijgt niet alleen het aankoopbedrag teruggestort, maar ook de kosten voor het thuisbezorgen van de bestelling. De kosten voor het terugsturen van het pakket naar de webwinkel komen wel voor rekening van de koper, tenzij de webwinkel dit gratis aanbiedt. Consumenten kunnen voor het terugsturen van een pakketje op de website van het bedrijf controleren welke procedure de webwinkel hanteert. Webshops verplichten consumenten soms om voor een retourzending contact met hen op te nemen, maar dit mag niet volgens de Wet koop op afstand.