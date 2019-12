Webwinkels nemen loopje met retourzendingen

Nieuws|Ruim 25% van de webwinkels betaalt veel te laat geld terug bij retour gestuurde pakketten. Bij maar liefst 44% van de teruggestuurde pakketten werden geen bezorgkosten terugbetaald. Dit is in strijd met de Wet koop op afstand. De Consumentenbond bestelde op internet 268 producten bij 118 verschillende webwinkels en stuurde alle pakketten direct retour. De resultaten van dit onderzoek staan in de Consumentengids van april.