Pampers Active Fit het beste voor de billen

Nieuws|Ouders geven per kind minimaal €770 uit aan luiers en dit bedrag kan oplopen tot liefst €1770. Goed inkopen kan daarom lonen. De Consumentenbond testte voor zijn nieuwe magazine Beste Koop voor je Kind 16 wegwerpluiers voor dreumesen van 7 tot 18 kilo (maat 4) in een laboratorium en bij gezinnen thuis. Pampers Active Fit houdt van alle luiers als beste de babybilletjes droog.

Het goede nieuws uit de test is de alle luiers gemiddeld vier kinderplasjes opvangen. Opvallend is dat Pampers Active als enige merk geen bescherming tegen lekken claimt maar hier wel als een van de beste tegen beschermt. Bedino, Bumblies, C1000 en Jumbo claimen dat hun luiers superdun zijn. Hun luiers zijn echter niet dunner dan de anderen in de test. Ook blijkt uit het onderzoek dat dikkere en grotere luiers niet per se beter zijn.

Beste Koop

De prijzen van de wegwerpluiers uit de test variëren van €0,14 tot €0,35 per stuk. De luiers van Pampers die als beste uit de Test komen kosten €15,00 per pak van 43 (Active Fit new) of 50 (Baby-Dry) stuks. De Beste Koop in de test zijn de luiers van Etos. Hier kost een pak van 40 stuks €7,60. Verschillende websites houden bij waar je de goedkoopste luiers kunt vinden, onder andere: watkostenluiers.nl en degoedkoopsteluiers.nl.