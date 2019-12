Inpakken en wegwezen na overlijden in verpleeghuis

Nieuws|Nabestaanden hebben 7 dagen de tijd om na het overlijden van hun dierbare de kamer in het verpleeg- of verzorgingshuis te ontruimen. Maar lang niet elk huis houdt zich aan die regel, die is vastgelegd in de algemene voorwaarden van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit blijkt uit onderzoek voor de Gezondgids van augustus van de Consumentenbond onder 152 verpleeg- en verzorgingshuizen. Zo'n 40% van de huizen geeft bovendien over die termijn onjuiste of zelfs helemaal geen informatie, terwijl ze daartoe wel verplicht zijn. De Consumentenbond wil dat Actiz, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, snel ingrijpt.

De verpleegafdeling Topaz Zuydtwijck in Leiden geeft na overlijden slechts 48 uur voor het inpakken. Verpleeghuis A.G. Wildervanck in Veendam maakt het helemaal bont. Daar moet de kamer binnen 1 dag na het overlijden van de patiënt worden ontruimd. 'Bij uitzondering, en uitsluitend in onderling overleg, kan van deze periode worden afgeweken', aldus het verpleeghuis. De Consumentenbond ontving uiteenlopende verhalen van nabestaanden die soms binnen 48 uur de spullen van de overledene in vuilniszakken in de berging terugvonden.

Terugkeren

Of iemand in hetzelfde appartement mag blijven wonen na het overlijden van de partner, is ook vaak onduidelijk. Minder dan de helft van de onderzochte verpleeg- en verzorgingshuizen geeft hier vooraf informatie over. Akkerleven in Schipluiden is wel duidelijk: binnen 7 dagen na het vrijkomen van een kleinere kamer moet de partner daarnaartoe verhuizen. Slechts 1op de 10 huizen laat bewoners weten wat er gebeurt met de kamer of het appartement bij opname in een ziekenhuis.

Verpleeghuis Lauwershof in Oudorp schrijft, volgens de brochure, bij een opname in het ziekenhuis de bewoner uit: 'Als u weer terug mag komen in het verpleeghuis, komt u bovenaan de wachtlijst te staan.' Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun nabestaanden kunnen zich met klachten wenden tot de cliëntenraad. Die kan de directie aanspreken op het naleven van de Algemene Voorwaarden. Als er niets verandert, is het goed om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van het huis of bij De Geschillencommissie; www.degeschillencommissie.nl.

In actie

De Consumentenbond stuurde Actiz, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit een brief met daarin de constatering van de problemen en de oproep hier iets aan te doen. De schrijnende situatie die nu in veel gevallen ontstaat is niet acceptabel. Verpleeg- en verzorgingshuizen moeten zich houden aan de algemene voorwaarden en nabestaanden niet onnodig belasten met oneerlijke regeltjes.

Het hele artikel is te lezen op www.gezondgids.nl.