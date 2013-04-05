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Wettelijke compensatieregeling bij storingen elektronisch betalen nodig!

Nieuws
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Er moet een wettelijke compensatieregeling komen voor storingen bij elektronisch betalen. Hiervoor pleit de Consumentenbond na de recente reeks van online-storingen bij ING, SNS en Rabobank. De Consumentenbond roept de minister van Financiën en de Tweede Kamer op om een compensatieregeling in te voeren vergelijkbaar met de energiemarkt.

Gepubliceerd op:5 april 2013

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Elektronisch betalingsverkeer is in de huidige maatschappij net zo wezenlijk als telecommunicatie en energie. Als één van deze diensten uitvalt, bezorgt dat consumenten enorme overlast. Het wordt hoog tijd dat er ook voor de bankensector een compensatieregeling komt, waar alle banken die actief zijn in Nederland onder vallen. Dan weten consumenten waar ze recht op hebben na een storing én het is een extra prikkel voor banken om nieuwe storingen te voorkomen.' Voor energie bestaat er al enige jaren een wettelijke compensatieregeling en voor telecom wordt er op dit moment aan gewerkt.

Recente storingen

  • Op 5 april kunnen ING-klanten niet inloggen bij online bankieren via de computer of de smartphone.
  • Op 4 april bleek dat SNS Bank 30.000 betalingen uit het paasweekeinde (30 maart- 1 april) nog niet had verwerkt.
  • Op 3 april konden ING-klanten door een storing in het computersysteem van de bank geen geld opnemen en niet pinnen in de winkel. Consumenten worden geconfronteerd met een verkeerd saldo of dubbele overboekingen.
  • Op 2 april zijn onderdelen van internetbankieren van de Rabobank niet bereikbaar voor mensen die bij de Rabobank bankieren.