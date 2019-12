Wettelijke compensatieregeling bij storingen elektronisch betalen nodig!

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Elektronisch betalingsverkeer is in de huidige maatschappij net zo wezenlijk als telecommunicatie en energie. Als één van deze diensten uitvalt, bezorgt dat consumenten enorme overlast. Het wordt hoog tijd dat er ook voor de bankensector een compensatieregeling komt, waar alle banken die actief zijn in Nederland onder vallen. Dan weten consumenten waar ze recht op hebben na een storing én het is een extra prikkel voor banken om nieuwe storingen te voorkomen.' Voor energie bestaat er al enige jaren een wettelijke compensatieregeling en voor telecom wordt er op dit moment aan gewerkt.

Recente storingen