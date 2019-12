Consumenten worstelen met wettelijke garantieregels

Nieuws|Consumenten blijken het niet erg te vinden om een discussie over garantie aan te gaan in een winkel, mits ze weten waar ze recht op hebben. Uit een enquête van de Consumentenbond onder ruim duizend Nederlanders blijkt ook dat de ondervraagden niet altijd goed weten wat hun rechten eigenlijk zijn. De online Garantiechecker van de Consumentenbond, die consumenten helpt in de winkel hun recht te halen, is inmiddels al bijna 25.000 keer geraadpleegd.

Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan tevreden te zijn over de bescherming die de bestaande wettelijke bepalingen over garantie biedt. Al levert de regeling geregeld discussies op in winkels, toch wil het merendeel van de ondervraagden niet dat de regels veranderen. De Consumentenbond blijft consumenten helpen met het kennen en halen van hun rechten. Met de Garantiechecker op hun telefoon of tablet kunnen consumenten met een gebrekkig product, die in de winkel niet goed geholpen worden, direct aan de verkoper tonen wat hun rechten zijn.

Consumentenrechten

Niet alleen de voorlichting aan consumenten lost de problemen rondom garantieconflicten op. De Consumentenbond spreekt ook winkels aan die consumentenrechten niet respecteren en dringt waar nodig aan op actie van de toezichthouders. Ook blijft de Consumentenbond werken aan het oprichten van geschillencommissies en het verbeteren van toegang tot de rechter.