Wijziging artikel 13 zorgverzekeringswet komt te snel

Nieuws|Donderdag 14 februari overlegt de Tweede Kamer over wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw), artikel 13. De Consumentenbond maakt zich zorgen over het voorstel dat de vergoeding vanuit de zorgverzekering van niet-gecontracteerde zorgverleners verder beperkt. Nu vergoeden verzekeraars zo'n 80% van de kosten als de verzekerde gebruik maakt van zorgverleners die geen contract hebben met de zorgverzekeraar. Als het voorstel wordt aangenomen kan de vergoeding terug worden gebracht naar 0,0%. Voor de Consumentenbond komt deze wijziging te snel omdat aan een aantal voorwaarden voor transparantie nog lang niet is voldaan.

Voor de Consumentenbond moet eerst een aantal zaken definitief geregeld zijn, voor een dergelijke aanpassing overwogen kan worden:

transparantie over de kwaliteit van zorg;

transparantie over het zorginkoopbeleid van de verzekeraar;

tijdige - dat wil zeggen voordat de verzekering moet worden aangegaan- contractering van zorg door verzekeraars en communicatie hierover richting consument.

Bovendien vraagt de Consumentenbond zich sterk af wat deze wijziging voor (indirecte) gevolgen heeft voor de keuzevrijheid van patiënten.

Slotervaart

Het conflict tussen Achmea en het Slotervaart Ziekenhuis illustreert wat er kan gebeuren als artikel 13 Zvw wijzigt. Er is tussen deze partijen geen overeenstemming bereikt over gecontracteerde zorg. Consumenten werden hierover pas begin februari bericht, ver na de periode waarin ze konden kiezen voor hun zorgverzekeraar.Voor Achmea verzekerden betekent dit dat zij voor behandelingen die na 1 april beginnen in het Slotervaart mogelijk voor 100 procent van de kosten opdraaien. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als dit het beeld schetst voor de toekomst: gecontracteerde aanbieders worden pas bekend nadat is gekozen voor de zorgverzekeraar, en als straf een sterk uitgeklede vergoeding aanbieden, dan keldert de positie van consumenten naar een dieptepunt'.

Brief wijziging artikel 13