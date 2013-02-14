Wijziging artikel 13 zorgverzekeringswet komt te snel

Voor de Consumentenbond moet eerst een aantal zaken definitief geregeld zijn, voor een dergelijke aanpassing overwogen kan worden:

transparantie over de kwaliteit van zorg;

transparantie over het zorginkoopbeleid van de verzekeraar;

tijdige - dat wil zeggen voordat de verzekering moet worden aangegaan- contractering van zorg door verzekeraars en communicatie hierover richting consument.

Bovendien vraagt de Consumentenbond zich sterk af wat deze wijziging voor (indirecte) gevolgen heeft voor de keuzevrijheid van patiënten.

Slotervaart

Het conflict tussen Achmea en het Slotervaart Ziekenhuis illustreert wat er kan gebeuren als artikel 13 Zvw wijzigt. Er is tussen deze partijen geen overeenstemming bereikt over gecontracteerde zorg. Consumenten werden hierover pas begin februari bericht, ver na de periode waarin ze konden kiezen voor hun zorgverzekeraar.Voor Achmea verzekerden betekent dit dat zij voor behandelingen die na 1 april beginnen in het Slotervaart mogelijk voor 100 procent van de kosten opdraaien. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als dit het beeld schetst voor de toekomst: gecontracteerde aanbieders worden pas bekend nadat is gekozen voor de zorgverzekeraar, en als straf een sterk uitgeklede vergoeding aanbieden, dan keldert de positie van consumenten naar een dieptepunt'.

Brief wijziging artikel 13