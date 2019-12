Zjubi dubieuze 'opvolger' van Hotelgoldcard / Hotelgroup Passport

Het is onduidelijk of Zjubi de bedrijven Hotelgoldcard en Hotelgroup Passport heeft overgenomen of dat het alleen een naamsverandering betreft. Hotelgroup, die de vakantiekortingskaart eerst verkocht, kreeg eind 2012 van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een flinke boete, aangezien zij bij de verkoop de wet overtraden. De overeenkomsten bleken niet rechtsgeldig, omdat consumenten de vereiste schriftelijke overeenkomst niet hadden getekend. Ook informeerde Hotelgoldcard zijn potentiƫle klanten niet over het automatisch verlengen van de kaart.

Incassobureau Buhrman

De Consumentenbond krijgt meldingen van consumenten die een kaart hebben ontvangen van Zjubi terwijl ze ook nog steeds worden belaagd door Burhmann. Dit incassobureau is door Hotelgroup Passport ingeschakeld en blijft onterecht aanmaningen versturen voor het nietige Hotelgroup Passport. De Consumentenbond heeft Buhrmann daarover aangesproken, maar dat mocht niet baten. De Consumentenbond adviseert om deze aanmaningen te blijven negeren.