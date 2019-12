Zorgen over concurrentie door staatssteun SNS

Nieuws|De nationalisatie van SNS bank stelt het spaargeld van de circa 1 miljoen bankrekeninghouders van SNS bank veilig. De Consumentenbond vindt dit goed nieuws voor consumenten, maar maakt zich zorgen over de concurrentie tussen banken in de toekomst.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De redding van SNS bank was onvermijdelijk geworden. Er was geen sprake van een bankrun, maar spaarders begonnen hun geld wel uit de bank te trekken. Maar de nationalisatie laat wel zien hoe kwetsbaar de Nederlandse bankensector is. Drie van de vier Nederlandse grootbanken kunnen niet zonder staatssteun. En dit is slecht voor de concurrentie tussen de banken in de toekomst. Concurrentie leidt tot lagere prijzen of betere producten, dat is belangrijk voor consumenten.'

Bezorgde spaarders

Bij de Consumentenbond kwamen de afgelopen dagen veel vragen binnen over de zwakke bankverzekeraar. Veel mensen waren bezorgd over hun spaarsaldo of de producten die ze bij SNS hadden. De Nederlandse Bank maakte bekend dat er de afgelopen periode veel spaargeld uit SNS Bank werd weggetrokken door bezorgde spaarders. Deze spaarders kunnen opgelucht ademhalen: ook spaartegoeden die hoger liggen dan €100.000 zijn veilig. En ook de diensten die door SNS Reaal werden verleend, zijn veilig gesteld.

Lees meer over de gevolgen van de nationalisatie