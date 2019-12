Reizigers tevreden over reisorganisaties

Nieuws|Uit een enquête onder 2800 reizigers voor de Reisgids van de Consumentenbond blijkt dat Nederlandse reisorganisaties het goed doen. Maar liefst 62% is tevreden over de reisorganisator en 31% zelfs zeer tevreden. De reizigers zouden reisorganisaties 'Eliza was here' en Fox het eerst aanbevelen aan anderen. Onderaan staan Eurocamp, Neckermann, Peter Langhout en Sunair. Consumenten laten wel kritische geluiden horen over de reisleiding en de verblijfsaccomodaties.

Van de ondervraagde reizigers heeft 10% een klacht ingediend bij de reisorganisatie. Bijna driekwart deed dit tijdens de vakantie. Dat is het verstandigst, omdat de reiziger het recht op schadevergoeding dan niet verspeelt en de reisorganisatie de kans krijgt om het probleem ter plekke nog op te lossen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als je een geschil hebt met een reisorganisatie die is aangesloten bij de brancheorganisatie ANVR, dan kun je dat voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. De Consumentenbond heeft - vaak samen met de ANVR - de afgelopen decennia gewerkt aan een sterke positie van reisconsumenten. Nederland loopt hierin binnen Europa vaak voorop'.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van reizigers en reisorganisaties zijn geregeld in de wet, maar ook in de tweezijdige reisvoorwaarden, die de ANVR samen met de Consumentenbond heeft opgesteld. Alle ANVR-organisaties hanteren deze voorwaarden die bijvoorbeeld gaan over veranderingen in de overeengekomen reis, prijsverhogingen en klachten. Consumenten moeten een klacht over een reis allereerst ter plaatse indienen. Als de reisorganisatie die klacht niet gelijk naar bevrediging oplost, moet de klacht binnen een maand naar afloop van de vakantie bekend zijn bij de reisorganisatie in Nederland. \

Als de partijen er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Reizen worden ingeschakeld. Bij de start van de Geschillencommissie Reizen in 1979 behandelde de commissie 2478 geschillen. In 2013 waren dat er nog maar 476.