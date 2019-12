Aanbieding Heron Auto Misprijs van het jaar

De verkiezing van de Misprijs van het jaar is de afsluiting van de campagne 'Stop Prijsmisleiding', waarin de Consumentenbond onder meer actie voerde tegen misleidende reisaanbiedingen en nepaanbiedingen van speelgoed. Daarnaast konden consumenten een jaar lang prijsmisleidingen insturen op het meldpunt Misprijzen. Vier meest aansprekende meldingen deden mee aan de Misprijs van het jaar verkiezing. Heron Auto won met 891 van de 1902 uitgebrachte stemmen, gevolgd door D-Reizen (590), Tango (243) en MediaMarkt (178). Combée: 'Helaas heeft Heron Auto al aangekondigd door te gaan met deze aanbieding, maar consumenten zijn nu in elk geval gewaarschuwd.'

Meldpunt Misprijzen

Meer dan 400 consumenten meldden een prijsmisleiding tijdens de campagne 'Stop prijsmisleiding'. De klachten gingen onder andere over pakketreizen (16%), voeding (8%), vliegtickets (8%), vakantiehuizen (6%) en speelgoed (5%). Bij 29% van de klachten werden achteraf nog extra kosten in rekening gebracht. In 12% van de gevallen ging het om lokkertjes en bij 8% om van/voor prijzen die niet klopten. De Consumentenbond gaat er bij alle bedrijven waarover meldingen zijn binnengekomen op aandringen dat zij hun prijsbeleid voor de toekomst aanpassen.



