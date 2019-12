Aanbod duurzame producten bij Albert Heijn het grootst

In de winkels bekeek de Consumentenbond meer dan 15.000 producten en noteerde of ze een betrouwbaar duurzaamheidskeurmerk hebben op het gebied van dierenwelzijn, eerlijke handel of milieu. Daarbij werd gekeken naar veelverkochte producten zoals melk, gehakt en koffie. Het duurzamere productassortiment van Albert Heijn is als 'goed' beoordeeld. Jumbo en Plus scoren 'ruim voldoende' en Dirk 'voldoende'. Coop en Lidl krijgen een 'onvoldoende' en Aldi krijgt het oordeel 'slecht'. De oordelen zijn gebaseerd op de absolute aantallen én de percentages producten met een duurzaamheidskeurmerk op het totale aanbod. De plussen en minnen per supermarkt en per deelassortiment staan in de Consumentengids van oktober 2014.

Aanbiedingen

Naast de inventarisatie in de winkel, hield de Consumentenbond 3 maanden lang bij of bepaalde producten met een duurzaamheidskeurmerk in de aanbieding waren en of de supermarkten aandacht besteedden aan die producten in hun folders. De meeste keurmerkkoopjes vond de Consumentenbond bij Albert Heijn en Plus. Deze supermarkten hadden ook in hun maandbladen de meeste aandacht voor duurzamer eten, bijvoorbeeld door het geven van recepten met biologische of fairtrade producten.

