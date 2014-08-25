Actie 'Hogere spaarrente!' van start

De drie grootste banken hebben meer dan driekwart van de spaarmarkt in handen. Volgens de ACM is de spaarrente bij de grote banken 0,5 procentpunt lager dan bij kleine banken. Daarmee lopen spaarders bij grote banken €50 per jaar mis voor iedere gespaarde €10.000. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten maken het banken gemakkelijk om rijk te worden. Nu kunnen ze met ons in actie komen.'
In actie
De Consumentenbond wil op vier manieren consumenten en banken stimuleren om in beweging te komen:
- Consumenten die een hogere spaarrente willen, laten via het meldpunt aan hun bank weten, dat ze een hogere rente willen;
- Consumenten kunnen via de Consumentenbond eenvoudig berekenen hoeveel extra spaarrente een andere spaarrekening oplevert;
- Leden kunnen zich abonneren op de gratis spaaralert en krijgen automatisch een mailtje als een andere spaarrekening een hogere rente biedt. Niet-leden kunnen gedurende een gratis proeflidmaatschap van de Consumentenbond ook spaaralerts ontvangen;
- Consumenten kunnen spaarbanken beoordelen door een review achter te laten op de website van de Consumentenbond.