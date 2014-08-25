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Actie 'Hogere spaarrente!' van start

Nieuws
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Volgens een berekening op basis van gegevens van onder meer de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten spaarders gezamenlijk maar liefst €1 miljard (€1.000.000.000) per jaar aan spaarrente liggen. Grote banken als ABN Amro, Rabobank, ING en SNS Bank geven een lage spaarrente en consumenten wisselen niet van bank. Voor de Consumentenbond aanleiding om een actie te starten om banken te bewegen hun spaarrente te verhogen en consumenten te activeren te kijken naar een hogere rente voor hun spaartegoeden.

Gepubliceerd op:25 augustus 2014

Jongen met spaarpot

De drie grootste banken hebben meer dan driekwart van de spaarmarkt in handen. Volgens de ACM is de spaarrente bij de grote banken 0,5 procentpunt lager dan bij kleine banken. Daarmee lopen spaarders bij grote banken €50 per jaar mis voor iedere gespaarde €10.000. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten maken het banken gemakkelijk om rijk te worden. Nu kunnen ze met ons in actie komen.'

In actie

De Consumentenbond wil op vier manieren consumenten en banken stimuleren om in beweging te komen:

  1. Consumenten die een hogere spaarrente willen, laten via het meldpunt aan hun bank weten, dat ze een hogere rente willen;
  2. Consumenten kunnen via de Consumentenbond eenvoudig berekenen hoeveel extra spaarrente een andere spaarrekening oplevert;
  3. Leden kunnen zich abonneren op de gratis spaaralert en krijgen automatisch een mailtje als een andere spaarrekening een hogere rente biedt. Niet-leden kunnen gedurende een gratis proeflidmaatschap van de Consumentenbond ook spaaralerts ontvangen;
  4. Consumenten kunnen spaarbanken beoordelen door een review achter te laten op de website van de Consumentenbond.