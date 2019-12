Actie 'Hogere spaarrente!' van start

De drie grootste banken hebben meer dan driekwart van de spaarmarkt in handen. Volgens de ACM is de spaarrente bij de grote banken 0,5 procentpunt lager dan bij kleine banken. Daarmee lopen spaarders bij grote banken €50 per jaar mis voor iedere gespaarde €10.000. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten maken het banken gemakkelijk om rijk te worden. Nu kunnen ze met ons in actie komen.'

In actie

De Consumentenbond wil op vier manieren consumenten en banken stimuleren om in beweging te komen: