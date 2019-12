Actie Sony Xperia Z succesvol: 1000 meldingen doorgestuurd

De Consumentenbond ontving sinds de zomer van 2013 opvallend veel meldingen over spontane breuken in het scherm en defecte usb-aansluitingen bij de Sony Xperia Z. Consumenten die met het toestel teruggingen naar de verkoper kregen daar vaak te horen dat de reparatie niet onder de garantie viel, terwijl veel van de defecten tijdens normaal gebruik waren ontstaan. Op aandringen van de Consumentenbond en het televisieprogramma Radar zijn veel toestellen wél door Sony onder de garantie gerepareerd. Ook de Europese consumentenorganisatie BEUC heeft bij Sony Europe aandacht voor de klachtafhandeling gevraagd.

Klachten

Consumenten die nog klachten hebben met hun Sony Xperia Z kunnen naar de verkoper of direct contact opnemen met Sony via telefoonnummer: 0900 899 8318 of via email: questions.nl@support.sonymobile.com.

