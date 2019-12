Actie Suikerpraatjes werpt vruchten af

Nieuws|De actie Suikerpraatjes van de Consumentenbond heeft direct tot resultaat geleid. De fabrikanten van Servero (Fruit to go en Slurpfruit), Jack Klein (Cashew mix honing), Bambix (Honing Rondjes) en Van Gilse (Kristalsuiker) hebben laten weten hun verpakking aan te passen of er op zijn minst kritisch naar te kijken. Ekoland (Aardbeienjam) heeft de verpakking vorig jaar al aangepast, maar de oude verpakking staat soms nog in de schappen.