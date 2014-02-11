Actie Suikerpraatjes werpt vruchten af

De Consumentenbond zette op een Suikerschandpaal een selectie van producten die consumenten misleiden en schreef de fabrikanten aan met het dringende verzoek hun producten aan te passen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Sommige fabrikanten nemen gelukkig hun verantwoordelijkheid en zeggen toe hun verpakking aan te passen. Helaas zijn er ook fabrikanten zoals Heinz en Fred & Ed die blijven volhouden dat wat zij doen gewoon door de beugel kan of die helemaal niet reageren op ons verzoek om iets te doen aan hun verpakking, zoals Jumbo en Robinsons. Maar deze bedrijven zijn nog niet van ons af en ze blijven aan onze Suikerschandpaal genageld.'

Kletsplaatje van de maand

De verkiezing van het Kletsplaatje van de maand februari stond in het teken van suiker. Meer dan 1800 consumenten lieten weten welke van de 3 door de Consumentenbond genomineerde producten zij het meest misleidend vonden. De onbetwiste 'winnaar' is Bambix Honing Rondjes, met ruim 1000 stemmen. Nutricia, de fabrikant van dit ontbijtproduct voor peuters, heeft naar aanleiding van de actie Suikerpraatjes laten weten nog eens kritisch naar zijn product te kijken en de claim 'afgestemd suikergehalte' van de verpakking te halen. Inmiddels heeft minister Schippers (VWS) aangekondigd dat ze normen gaat opstellen voor suiker in producten, waarbij kinderproducten prioriteit krijgen.