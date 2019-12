Adviseurs Meeus vaag over band met moedermaatschappij Aegon

Nieuws|Adviseurs van de financiële adviesketen Meeus verzwijgen bij het eerste gesprek met klanten vaak dat verzekeraar Aegon eigenaar is van hun bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek door mysteryshoppers van de Consumentenbond. De mysteryshoppers kregen bij kennismakingsgesprekken met 8 financieel adviseurs van Meeus in 5 gevallen niet te horen dat Aegon de eigenaar is, ondanks vragen naar onafhankelijkheid.

Eén adviseur zei zelfs: 'Het voordeel van Meeus is natuurlijk dat wij niet gebonden zijn.' In geen enkel geval wezen de adviseurs van Meeus de mysteryshoppers voor het kennismakingsgesprek op het bestaan van het dienstverleningsdocument (DVD). In dit document, dat Meeus net als andere financiële dienstverleners aan klanten sinds juli 2013 wettelijk moet overleggen, staat: 'Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.' De naam Aegon laat Meeus achterwege in het document.

Dienstverleningsdocument

Financiële instellingen zijn niet verplicht om de naam van de eigenaar in het DVD te noemen of om klanten al voor het kennismakingsgesprek op het DVD te wijzen. De Consumentenbond vindt dat ze daartoe wel moeten worden verplicht. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten hebben recht om te weten wie er achter de adviseur zit met wie ze in zee willen gaan. Tijdens het eerste gesprek willen consumenten beoordelen of ze in zee gaan met de adviseur. Dan moeten ze zich dus kunnen voorbereiden op het gesprek en ook horen dat Aegon de eigenaar is van het bedrijf. Aegon verkoopt tenslotte zelf bank- en verzekeringsproducten.'