Al 25.000 consumenten-reviews op Advieskeuze.nl

Nieuws|Een mijlpaal voor Advieskeuze.nl en de Consumentenbond: op de website zijn nu meer dan 25.000 reviews door consumenten genoteerd. Daarnaast heeft de Consumentenbond zijn aandelenbelang in de onafhankelijke vergelijkingssite uitgebreid van 20% naar 40%. De stap is onderdeel van de gefaseerde overname van het online-platform, waarbij de Consumentenbond groeit naar een meerderheidsbelang.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het is goed om te zien dat steeds meer consumenten Advieskeuze.nl vinden en ook daadwerkelijk gebruiken. We blijven ons natuurlijk inspannen om dit aantal reviews nog veel groter te laten worden". Christian Bouter, medeoprichter Advieskeuze.nl: "Ons vliegwiel komt steeds beter op gang. Grote onafhankelijke adviesorganisaties als De Hypotheker, Hypotheek Visie en NBG Finance zijn ambassadeur, maar ook ABN AMRO, Florius en Obvion zijn aangesloten". Beide partijen zien dat steeds meer advieskantoren, -ketens, service providers en aanbieders van financiële producten zich bewust zijn van het belang om duurzaam vertrouwen te realiseren in de financiële sector en dat ze actief de tools van Advieskeuze.nl gebruiken.

Onafhankelijk

Advieskeuze.nl is het platform waarop financiële dienstverleners hun bedieningsconcepten, tarieven en medewerkers gratis kunnen presenteren. Consumenten en ondernemers kunnen de ervaring met hun adviseur delen door een klantbeoordeling (review) te geven. 100% onafhankelijkheid, betrouwbare informatie en authenticiteit van klantbeoordelingen staan voorop bij Advieskeuze.nl.