Albert Heijn meest geliefde supermarkt

Nieuws|Per jaar komen consumenten zo'n 140 keer in de supermarkt en geven daar dan gemiddeld €3000 uit. De Consumentenbond vroeg ruim 900 consumenten wat hun favoriete supermarkt is en onderzocht daarnaast welke supermarkt het meest verantwoord levensmiddelen inkoopt in ontwikkelingslanden. Albert Heijn (AH) komt op beide punten als winnaar uit de bus. Maar liefst een kwart van de ondervraagden wees AH aan als favoriet. Spar moest het door hun prijsstelling stellen met slechts 1% van de stemmen, hoewel zij goed scoren op service & advies.

Er zijn in Nederland ongeveer 4400 supermarkten te vinden. AH is niet alleen favoriet bij de ondervraagde consumenten, maar die geven er met gemiddeld €53 per week ook het meeste uit. Bij de Spar is dit €29. De Lidl scoort het beste op prijs en kwaliteit en komt daarmee op een gedeelde tweede plaats met Jumbo. Jumbo doet het bovengemiddeld wat betreft uitstraling, assortiment & voorraad en service & advies, maar scoort onder het gemiddelde wat betreft de prijs.

MVO-beleid

De Consumentenbond bekeek ook hoe verantwoord de vijf grootste supermarkten van Nederland levensmiddelen uit ontwikkelingslanden inkopen. Supermarkten hebben direct invloed op de omstandigheden waaronder hun assortiment geproduceerd wordt, maar laten daar absoluut kansen liggen. Alleen AH scoort een voldoende in het onderzoek, hekkensluiter Aldi lijkt zich het minst te bekommeren over de productieomstandigheden. Jumbo en Plus scoren een ruime onvoldoende en ook Lidl doet niet genoeg voor een voldoende. De resultaten van beide onderzoeken naar supermarkten staan in de Consumentengids van februari.