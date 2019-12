Alleenreiziger nog altijd op kosten gejaagd

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Een groot deel van de reiswereld leeft nog in de vorige eeuw. Het is bijzonder klantonvriendelijk dat mensen die alleen op reis gaan, geconfronteerd worden met enorme toeslagen. Die reizigers lopen ook nog het risico om in een veredelde bezemkast te slapen. We roepen de reisorganisaties en hotels op om deze groep klanten snel beter te gaan bedienen." Eerder onderzoek van de Consumentenbond liet al zien dat éénpersoons hotelkamers vaak meer dan de helft kleiner zijn, minder faciliteiten hebben, bijvoorbeeld alleen een douche in plaats van een ligbad, en vaak ongunstig liggen, bijvoorbeeld naast een lawaaiige lift of met een belabberd uitzicht.

Hoge toeslagen

De Consumentenbond bekeek de prijzen van 15-daagse reizen naar Turkije en Spanje met verblijf in een viersterrenhotel van touroperators Arke, De Jong Intra, Neckermann, Holland International en Sudtours. Bij Neckermann betaalt een soloreiziger in het hoogseizoen voor een reis naar Turkije gemiddeld 40% meer dan iemand met een reisgenoot. Bij Holland International betaalt de alleenreiziger in die periode de "laagste" toeslag, namelijk 30%. Naar Spanje spant De Jong Intra de kroon: soloreizigers betalen toeslagen van gemiddeld 32% in het hoogseizoen en 39% in het laagseizoen. Ook specialisten van singlereizen bieden geen soelaas, blijkt uit een steekproef. Singlereizen van Fox Vakanties en Kras bijvoorbeeld zijn 7% tot ruim 10% duurder dan de 'gewone' variant. Dat prijsverschil kan oplopen tot 35% als men kiest voor een eigen hotelkamer, in plaats van die te delen met een (onbekende) reisgenoot.