Alternatieven voor onveilig Windows XP

Cybercriminelen kunnen een lek in Windows XP gebruiken om de computer over te nemen om spam te versturen of om kwaadaardige programma's op de computer installeren. Zo krijgen zij toegang tot bestanden en mail of de mogelijkheid om iemands internetbankieren te kraken. Een virusscanner biedt hiertegen onvoldoende bescherming.

Alternatieven

Consumenten die veilig willen internetten, zullen over moeten stappen naar een ander besturingssysteem. Dit kan door een nieuwe computer te kopen, door Windows XP te vervangen door een nieuwe versie zoals Windows 7 of 8.1 of door een ander besturingssysteem zoals Linux. De voor- en nadelen van deze opties staan uitgebreid beschreven op de website van de Consumentenbond, samen met het antwoord op veelgestelde vragen over Windows XP. Helaas doet Microsoft geen aantrekkelijke aanbieding voor een upgrade naar Windows 7 of 8.1 aan XP-gebruikers wiens computer daar geschikt voor is.