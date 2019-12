Apothekers in gebreke bij eerste-uitgiftegesprek

Nieuws|Van de 39 apothekers die de Consumentenbond bezocht, voldeed slechts één apotheek aan alle voorwaarden van het zogenoemde 'eerste-uitgiftegesprek'. Wel brachten ze de kosten voor dit gesprek in rekening. De Consumentenbond wil dat de branchevereniging haar leden hierop aanspreekt. Het artikel over de ervaringen van de mysterypatiënten bij de apothekers staat in de Gezondgids van augustus 2014.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Consumentenbond ging zelf op bezoek (pdf) bij de apothekers na overspoeld te zijn door klachten dat apotheken onterecht €6 gesprekskosten in rekening brengen. Apothekers zeggen dat zij dit bedrag rekenen om bijvoorbeeld bijwerkingen in het juiste perspectief te plaatsen. Maar dan moeten ze dat ook wel echt doen". De Consumentenbond heeft consumenten en apothekers al een handje willen helpen door posters aan alle apothekers aan te bieden en roept consumenten op om hun ongenoegen over deze gang van zaken te laten blijken op de website van de Consumentenbond.

Duidelijkheid

Apothekers moeten een gesprek voeren met mensen die voor het eerst een medicijn meekrijgen en met mensen die een medicijn langer dan 12 maanden niet hebben gebruikt. In dit eerste uitgifte gesprek moet de apotheker nagaan wat de patiënt al over het middel weet. Daarnaast moet de apotheker uitleg geven over onder meer de werking van het middel en hoe het middel gebruikt moet worden, zodat de patiënt het geneesmiddel goed en veilig kan gebruiken. Als laatste moet hij nagaan of de patiënt de informatie heeft begrepen.