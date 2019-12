Banken schieten tekort bij financiering restschuld hypotheken

Allianz, Argenta, Centraal Beheer Achmea, Delta Lloyd, Eigen Huis/FBTO, MoneYou, NIBC, Philips Pensioenfonds, SPF Beheer, Syntrus Achmea en Woonfonds laten hun klanten in de kou staan en doen niets als een hypotheek 'onder water' staat. Maar ook de andere banken staan niet te springen om een schuld van het oude huis onder te brengen in de hypotheek van een nieuw huis. Standaard financieren banken maximaal 104% van de marktwaarde van het (nieuwe) huis. Bij een restschuld mag een bank hiervan afwijken. ASR gaat daarbij tot een beknepen 110%, SNS Reaal is een positieve uitschieter met 124%. Deze percentages zijn vaak veel te laag om de restschuld daadwerkelijk te financieren.



Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat banken vaak geen toestemming geven om een huis met restschuld te verkopen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Mensen realiseren het zich niet, maar de bank moet toestemming geven voor verkoop. En die geven ze in dit soort gevallen vaak alleen als je echt moet verhuizen. Bijvoorbeeld omdat je een baan krijgt aan de andere kant van het land. Met deze starre houding gooien de banken de woningmarkt op slot en duperen ze duizenden mensen.'

NVB te optimistisch

De Nederlandse Vereniging van Banken schetste in februari nog een zeer rooskleurig beeld van de mogelijkheden om restschulden te financieren. Banken zouden ruimhartig omgaan met de financiering. Combée: 'De werkelijkheid is duidelijk anders.'



