Banken wijzen Renteaanbod van duizenden consumenten af

Nieuws|De eerste depositoveiling van de Consumentenbond; Het Renteaanbod heeft een teleurstellende uitkomst gekregen. Geen van de banken die onder het Depositogarantiestelsel vallen heeft uiteindelijk een bod uitgebracht. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Er is een overweldigende interesse van consumenten maar banken willen of durven niet. Dit is het zoveelste teken van te weinig concurrentie in de financiële sector.'

Combée: 'Wij willen door consumenten te mobiliseren de financiële instellingen uitdagen om deze grote groep (nieuwe)klanten een betere spaarrente te bieden dan in de huidige markt. Dat dit nu niet gelukt is ronduit teleurstellend, maar we blijven natuurlijk mogelijkheden onderzoeken om een verandering teweeg te brengen. De marge op de hypotheekrentes blijft hoog, spaarrentes zijn bij veel partijen minimaal en consumenten betalen nog steeds de prijs voor de wantoestanden in de financiële branche.' Het Renteaanbod ging op 21 januari 2014 van start en de inschrijving voor consumenten sloot op 17 februari. In deze korte periode schreven meer dan 36 duizend consumenten zich in voor een betere spaarrente op een 1-, 3- of 5 jarig deposito. In totaal brachten zij iets meer dan €1 miljard aan spaargeld bijeen.

Veel animo

De grote animo is voor de Consumentenbond een bevestiging dat consumenten samen willen optrekken om zo een vuist te maken en meer spaarrente te bedingen. Consumenten blijven echter vaak bij hun 'huisbank' terwijl er andere aanbieders zijn waar ze meer rendement op hun spaargeld kunnen halen. Combée: 'Als consumenten op 20 februari de rentes op bijvoorbeeld een 3-jaars deposito vergelijken dan bieden de grote drie banken ABN AMRO, Rabobank en ING rentes tot 1,5%. Dit terwijl er ook aanbieders zijn waarbij dit oploopt tot meer dan 2,5%.' De Consumentenbond raadt consumenten dan ook aan om de rentes goed te vergelijken en te profiteren van hogere rentes."