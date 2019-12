Betaal dure zending Lyko Smoke niet

Nieuws|In korte tijd zijn er bij de Consumentenbond meer dan 100 klachten over Lyko Smoke binnengekomen. Het bedrijf, dat gevestigd is in Letland, biedt op Nederlandstalige websites een startpakket elektronische sigaretten aan voor €19. Maar als consumenten dit pakket bestellen, krijgen ze daarnaast ook een maandpakket en een factuur van €63 van een incassobureau. De Consumentenbond raadt gedupeerden aan deze factuur niet te betalen.

Wat Lyko Smoke doet, mag niet volgens de wet. Consumenten zijn alleen wettelijk verplicht te betalen voor datgene waarmee is ingestemd bij het aangaan van de overeenkomst. Lyko Smoke vermeldt in de apart aan te klikken algemene voorwaarden dat er bij een startpakket een bijkomend maandpakket zit en dat €58 kost. Maar dit is onvoldoende, bedrijven mogen dergelijke informatie niet slechts in de kleine lettertjes verstoppen.

Voorbeeldmail

Consumenten die met het pakket en de ongevraagd hoge rekening worden geconfronteerd, doen er goed aan het pakket te weigeren. Is het pakket al bezorgd, dan raadt de Consumentenbond aan het bedrijf een mail te sturen met daarin een omschrijving van de klacht met een cc aan het incassobureau. Om onnodige verzendkosten te vermijden, kunnen consumenten het bedrijf vragen waarheen ze het pakket gratis retour kunnen sturen. Op de website van het Europees Consumenten Centrum is een voorbeeldmail te vinden.

Stappenplan voor gedupeerden

