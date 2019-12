Betaalgegevens consumenten niet verhandelen

Nieuws|Op 21 mei sprak de Consumentenbond mee over het gebruik van klantgegevens door banken in het 'rondetafelgesprek' van de Commissie voor Financiën in de Tweede Kamer. Voor dit gesprek zijn ook banken, privacy deskundigen en toezichthouders uitgenodigd. Het standpunt van de Consumentenbond is glashelder: het gebruik van de bank- en betalingsgegevens door andere partijen dan de bank zelf vinden we ongewenst, omdat dit voor consumenten financiële en morele gevaren met zich meebrengt.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "De rechten van consumenten en de plichten van de bank voor het zorgvuldig gebruik van de klant- en betaalgegevens zijn omschreven in de Wet op het financieel toezicht (Wft 4:24 en 4:24a). Daar moeten consumenten ook op kunnen vertrouwen. Banken mogen informatie die zij verkrijgen over het betalingsverkeer van hun klanten wel gebruiken om hun eigen klanten betere diensten te bieden, maar niet om te verhandelen. Ze moeten het klantenbelang centraal stellen, niet het commercieel maken van die informatie voor andere partijen. Ook niet als de gegevens de 'muren' van de bank daarvoor niet verlaten".

Klant- en betaalgegevens

Banken hebben, behalve bij contante betaling, inzicht in alle betaalinformatie. Eventueel aangevuld met postcode, geslacht, leeftijd, andere demografische -en relationele gegevens, zoals familie en de historische klant- en betaalgegevens van familie. Uit die data kunnen zij bijvoorbeeld afleiden of en waar consumenten schulden hebben en of ze online gokken. Ook kunnen banken zien of er boetes zijn betaald en voor wat voor type overtreding het betrof (verkeers- , belasting-, strafrechtelijke boetes). Combée: 'het is allemaal informatie die zeer persoonlijk en gevoelig is zo moeten banken het ook behandelen'.