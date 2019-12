Blokker breekt belofte

Blokker heeft bepalingen in zijn AV staan die volgens de wet onredelijk zijn voor consumenten. Zo stelt Blokker dat consumenten alleen garantie op gekochte producten krijgen op vertoon van de kassabon. Wettelijk hebben consumenten echter ook recht op garantie als zij op een andere manier (bijvoorbeeld met een bankafschrijving) hun aankoop kunnen bewijzen. Ook vermeldt Blokker in de kleine lettertjes dat de kassaprijs vóór de prijs die op de schappen staat gaat, als die prijzen onderling verschillen. Dat klopt niet; de prijs op het schap is leidend. In oktober 2013 vroeg de Consumentenbond Blokker al de onjuiste bepalingen uit de AV te schrappen. Blokker beloofde dat toen te doen, maar ruim 4 maanden later staan de gewraakte bepalingen nog steeds in de AV.

Kleine lettertjes

De Consumentenbond startte in oktober 2013 de Actieweek Algemene Voorwaarden. Tijdens die actieweek sprak de Consumentenbond bedrijven aan die een loopje namen met de consumentenrechten. Zo hanteerde Nespresso een te korte klachttermijn en gaf sportwinkelketen Daka ten onterechte geen geld terug wanneer klanten klachten hadden over een gekocht product. Deze winkels hebben hun voorwaarden inmiddels wel aangepast.