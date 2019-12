Boek en Minigids Online privacy

Het boek is geschreven door Vincent van Amerongen, hoofdredacteur van de Digitaalgids van de Consumentenbond. Van Amerongen: 'In de volledig herziene versie van het boek hebben we een heel stuk toegevoegd over veiligheid. Het is hierdoor een compleet naslagwerk geworden voor iedereen die zich veilig en privé op internet wil begeven.' In het boek staat veel informatie over veilig surfen, mailen, whatsappen en vriendensites bezoeken. En wat consumenten kunnen doen als ze toch gehackt worden. Bij het boek zijn 28 online-instructievideo's gemaakt.

Minigids Online privacy

Consumenten die meer willen weten over online privacy, kunnen ook de gratis Minigids bestellen over dit onderwerp. Hierin staan onder andere tips om gegevens te wissen van internet, privacytips tegen spiekende apps en tips voor het afschermen van privégegevens op sociale netwerksites.

De gratis Minigids Online privacy is telefonisch te bestellen (0800-6161, maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag 8.00 tot 17.30 uur) of via sms (sms 'cb privacy' naar 3010).

Consumenten kunnen het boek Online privacy & veiligheid bestellen in de webwinkel van de Consumentenbond (leden €17,25, niet-leden €21,50). Het boek is ook verkrijgbaar als e-book (leden €12,99, niet leden €15,99).

