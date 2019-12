Cogas dumpt klanten

Nieuws|Klanten van Ziggo in Twente worden door hun netwerkbeheerder Cogas gedwongen over te stappen naar een andere aanbieder. Dit leidt tot een stroom aan klachten op sociale media, internet fora en bij de Consumentenbond. De Consumentenbond vindt de actie van Cogas bijzonder klantonvriendelijk. De Consumentenbond pleit al langer voor een verplichting om meerdere aanbieders op de kabel toe te laten en roept netbeheerder Cogas en zijn aandeelhouders op hun beleid te wijzigen.

Consumenten moeten van Cogas overstappen naar Caiway óf de kabel verlaten en een ADSL aanbieder zoeken. Netwerkbeheerder Cogas (de eigenaar van het kabelnetwerk in grote delen van Twente) liet Ziggo toe op haar kabelnetwerk, maar stapt per 1 januari 2015 over op Caiway als enige aanbieder van TV-, internet- en telefoniediensten. Veel consumenten laten de Consumentenbond weten dat zij het aanbod van Caiway kwalitatief minder en duurder vinden. In de providermonitor van de Consumentenbond scoort Caiway van alle providers het laagst op klanttevredenheid.

Community

Consumenten zijn boos en hebben geen begrip voor de wijze waarop Cogas hen behandelt. Veel klanten willen helemaal niet overstappen omdat zij tevreden zijn over Ziggo. Op het Community forum van de Consumentenbond zijn consumenten druk met elkaar in gesprek over de situatie en te verwachten problemen: "Ik zou Cogas/Caiway willen oproepen de deal aan te passen en klanten tegemoet te komen. En zorg dat naast de kabel er ook direct een alternatief via glasvezel is."

Een ander citaat: "Caiway heeft geen telefonie zonder internet. Ik moet nu alles-in-1 basis nemen, kosten voor telefonie worden dan 44,95 -16,99 = 27,96. Dus een tariefverhoging van 9,95 naar 27,96. Dat is +181%! Ofwel bijna drie keer zo duur."