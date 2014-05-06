Concrete regels bij toekomstgericht bankieren nodig

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is onmogelijk in Nederland aan het maatschappelijk leven deel te nemen zonder klant bij een bank te zijn. Dat maakt consumenten afhankelijk van hun bank. De banken hebben daardoor een unieke positie die zware verplichtingen met zich meebrengt.' De Consumentenbond stelt de NVB voor:

Stel een klantencommissaris in de raad van commissarissen aan;

Voer verplichte basisproducten in zodat consumenten beter inzicht krijgen en producten beter kunnen vergelijken;

Compenseer klanten bij langdurige storingen in het betalingsverkeer;

Verbied het delen van klantgegevens met externe partijen;

Maak de producten en diensten van banken toegankelijk en bereikbaar;

Beëindig een klantgesprek met: 'Hoe kunnen wij onze dienstverlening verbeteren of u beter helpen?'

Een aantal (veel)gehoorde opmerkingen van consumenten over de banken aan het adres van de Consumentenbond:

Laat bankmedewerkers opnieuw solliciteren, met een assessment;

Hoe mooier de woorden, hoe ongeloofwaardiger en hoe hoger de salarissen;

Code en tuchtrecht zij puur cosmetisch;

Wanneer komen wij in verzet?;

Basis bank met basis salarissen;

Banken weten niet wat service is;

Willen banken wel echt veranderen?;

Gokken met andermans geld doe je maar in een zakenbank;

Geloof de eed niet;

Ik ben van bank veranderd;

Ga naar een kleinere ideële bank.

De Consumentenbond is blij dat banken de dialoog met hun klanten aangaan. Ze zijn zich ervan bewust dat er nog veel moet gebeuren. Combée: 'Maar wat gaan consumenten echt merken van de goede voornemens, daar gaat het om. Ook op de lange termijn.'