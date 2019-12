Consumenten verkiezen klooninkt boven originele printerinkt

Nieuws|Gebruikers van klooninkt zijn vaker tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding dan gebruikers van de veel duurdere originele printerinkt. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Ruim 80% van de gebruikers raadt de inkt van navulwinkels aan en ook de inkt van webwinkels 123inkt.nl en sneltoner.nl vallen in de smaak, terwijl 55% van de gebruikers originele merkinkt aanbeveelt.

De Consumentenbond vroeg ruim 3800 gebruikers van een inkjetprinter naar hun ervaring met inktcartridges. Ruim 30% van hen gebruikt geen dure originele merkinkt, maar koopt klooncartridges, gaat naar een navulwinkel of vult cartridges zelf bij. Originele inkt kost gemiddeld 70% meer dan klooninkt. Over de kwaliteit van de afdrukken zijn de meeste panelleden zeer te spreken. De cartridges van 123inkt.nl en Q-Nomic (huismerk van sneltoner.nl) doen nauwelijks onder voor originele inkt, net als de inkt van navulwinkels. Ook over de hoeveelheid pagina's die ze kunnen printen, zijn de meeste kloonprintgebruikers positief. De cartridges van WeCare en Hema doen het wat betreft afdrukkwaliteit en aantal afdrukken wel een stuk slechter. Gebruikers van originele cartridges zijn het minst tevreden over hoeveel afdrukken ze kunnen maken: een kwart verwacht meer inkt voor hun geld.

Problemen

Klooninkt levert wel vaker problemen op dan originele inkt, zoals strepen op het papier en foutmeldingen van de printer. Maar ook hier presteert Q-Nomic maar iets slechter dan de originele cartridges, terwijl hij wel een stuk goedkoper is. Het minst tevreden zijn de ondervraagden over inktpatronen van Kruidvat, WeCare en Hema. Zelf nagevulde cartridges leveren nog meer problemen op, maar de lage prijs maakt voor gebruikers veel goed. Het volledige onderzoek is te lezen in de Digitaalgids van mei.