Consumenten willen strenge en duidelijke NVWA

Nieuws|Op donderdag 6 februari vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat tweederde van de consumenten wil dat de NVWA strenger optreedt tegen voedselbedrijven die de regels overtreden en 80% vindt dat overtreders aan de schandpaal moeten. Consumenten verwachten verder dat de NVWA duidelijker is over wat er speelt op het gebied van voedsel en wat de gevolgen daarvan zijn voor consumenten. De bezuinigingen op de NVWA zouden volgens consumenten dan ook moeten worden teruggedraaid.

In 2002 pleitte de Consumentenbond al voor een sterke en onafhankelijke NVWA. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Er ligt nu gelukkig een stevig plan van aanpak voor de NVWA van staatsecretaris Dijksma (EZ) en minister Schippers (VWS). Wij zijn zeer tevreden met deze kentering in het beleid, maar we missen nog wel een aantal belangrijke elementen en onze enquête laat zien dat deze zaken ook bij consumenten leven.'

De Consumentenbond wil dat er nog vier zaken aan de plannen van de overheid worden toegevoegd en heeft dat aan de betrokken bewindslieden en de Tweede Kamer laten weten:

Een herbezinning op de plek van de NVWA onder het ministerie van EZ;

Een verbeterplan voor de communicatie van de NVWA bij incidenten met voedsel;

Meer naming en shaming van overtreders van de warenwet;

Een sluitende financiële onderbouwing: er wordt op termijn per saldo alsnog bezuinigd op de NVWA.

Voedselvertrouwen

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het vertrouwen van consumenten in voedsel na de voedselschandalen van de afgelopen jaren is gedaald. Meer dan de helft van de consumenten heeft minder vertrouwen in veiligheid van voedsel, de juistheid van het etiket, de voedselsector of de veiligheid van vlees. Maar nog steeds is het vertrouwen van de Nederlandse consument in de voedselveiligheid hoog: een meerderheid (63,6%) heeft er (zeer) veel vertrouwen in dat het voedsel dat hij koopt veilig is. Bijna 7% heeft hier weinig tot geen vertrouwen in.