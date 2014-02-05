Consumenten willen strenge en duidelijke NVWA

In 2002 pleitte de Consumentenbond al voor een sterke en onafhankelijke NVWA. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Er ligt nu gelukkig een stevig plan van aanpak voor de NVWA van staatsecretaris Dijksma (EZ) en minister Schippers (VWS). Wij zijn zeer tevreden met deze kentering in het beleid, maar we missen nog wel een aantal belangrijke elementen en onze enquête laat zien dat deze zaken ook bij consumenten leven.'

De Consumentenbond wil dat er nog vier zaken aan de plannen van de overheid worden toegevoegd en heeft dat aan de betrokken bewindslieden en de Tweede Kamer laten weten:

Een herbezinning op de plek van de NVWA onder het ministerie van EZ;

Een verbeterplan voor de communicatie van de NVWA bij incidenten met voedsel;

Meer naming en shaming van overtreders van de warenwet;

Een sluitende financiële onderbouwing: er wordt op termijn per saldo alsnog bezuinigd op de NVWA.

Voedselvertrouwen

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het vertrouwen van consumenten in voedsel na de voedselschandalen van de afgelopen jaren is gedaald. Meer dan de helft van de consumenten heeft minder vertrouwen in veiligheid van voedsel, de juistheid van het etiket, de voedselsector of de veiligheid van vlees. Maar nog steeds is het vertrouwen van de Nederlandse consument in de voedselveiligheid hoog: een meerderheid (63,6%) heeft er (zeer) veel vertrouwen in dat het voedsel dat hij koopt veilig is. Bijna 7% heeft hier weinig tot geen vertrouwen in.