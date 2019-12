Consumentenbond groeit fors

Nieuws|Het ledenaantal van de Consumentenbond is in 2013 met 13.777 leden toegenomen tot een totaal van 486.491. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'dit is de grootste ledengroei in 14 jaar. We zijn daar natuurlijk ontzettend trots op en zien het als een bevestiging dat we op de goede weg zijn met onze nieuwe koers: meer diensten, meer service en meer voordeel voor consumenten.'