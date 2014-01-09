Consumentenbond groeit fors

In een tijd waarin mensen vaak minder binding hebben met maatschappelijke organisaties, is het moeilijker geworden om relevant voor hen te blijven. Bart Combée: 'Wij zijn nog actiever het overleg met consumenten gaan opzoeken en willen iedereen betrekken bij onze acties. Dat levert mooie onderzoeken, goede acties en duidelijke voordelen voor consumenten op.' Meer dan 55.000 consumenten steunden de actie #premiejagen, de Zorgvergelijker kreeg 30% meer overstappers dan in 2012 en het website bezoek bereikte met ruim 25 miljoen het hoogste aantal bezoekers ooit.

Financiering

De Consumentenbond is voor zijn bestaan geheel afhankelijk van de steun van leden. Zo biedt de Consumentenbond (digitale) abonnementen op de Consumentengids, Geldgids, Gezondgids, Digitaalgids, Reisgids, Miss Perfect en Beste Koop voor je Kind. Ook de boeken die de Consumentenbond uitgeeft vinden veel aftrek. De overstapservices voor zorg-, autoverzekering en de energieveiling en -vergelijker bieden consumenten duidelijke keuzes en voordelen en de Consumentenbond krijgt daarvoor een vergoeding van de aanbieders.