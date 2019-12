Consumentenbond verwelkomt 1000e lid online community

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij willen hèt platform zijn waar consumenten hun ervaringen uitwisselen om tot betere producten en diensten te komen. Het is dus goed om te zien dat steeds meer consumenten onze community weten te vinden en hier een actieve bijdrage aan leveren. Zo kunnen consumenten hun kennis delen, maar ook hun krachten bundelen om problemen op te lossen.'

30.000 bezoekers

In de maand november zijn er meer dan 500 berichten in de community geplaatst en bezochten 30.000 consumenten de community-site. Consumenten kunnen in de community met elkaar discussiëren, reacties van anderen beoordelen én in gesprek gaan met onderzoekers en campagneleiders van de Consumentenbond. De afgelopen maanden is er onder andere uitgebreid gediscussieerd over het afschaffen van plastic tasjes, het veranderde wegenwachtpakket van de ANWB en de gedwongen overstap van klanten van Ziggo in Twente naar een andere aanbieder. De kosten voor de uitgifte van medicijnen bij de apotheek is de populairste discussie.

Consumentenbondleden hebben automatisch toegang tot de community. Andere consumenten kunnen zich eenvoudig aanmelden.