Consumentenbond waarschuwt tegen centenveilers

Nieuws|Veel consumenten hebben de afgelopen dagen een e-mailbericht ontvangen onder de noemer CONSUMENTENGIDS TRENDS. Dit bericht is niet afkomstig van de Consumentenbond en heeft niets met de Consumentenbond te maken. Ook bij de inhoud van het bericht, over o.a. centenveilingen en de Apple iPad Air, is de Consumentenbond op geen enkele wijze betrokken.