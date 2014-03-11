Consumentenrechten bij koop en verkoop verbeterd

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Een aantal bepalingen waarvoor de Consumentenbond al langer voor pleit en zich inzet, wordt nu ook in de Nederlandse wet opgenomen. Zo zijn telefonische overeenkomsten pas geldig na ondertekening van een contract en consumenten krijgen het recht om contracten, die gesloten zijn onder invloed van een oneerlijke handelspraktijk, te vernietigen.' Daarnaast gaat de bedenktermijn voor online of aan de deur gesloten overeenkomsten naar 14 dagen en komt er een eind aan dure 0900-nummers. Verborgen kosten mogen niet meer voorkomen, evenals als buitensporige toeslagen bij betaling met creditcard.

Handhaving

De Richtlijn Consumentenrechten werd in juni 2011 door de Europese wetgever aangenomen. De afgelopen tweeëneenhalf jaar is gebruikt om de regels in het Nederlandse wetboek op te nemen. Ondernemers konden zich gedurende deze periode voorbereiden op de gewijzigde regelgeving. De Consumentenbond gaat er dan ook vanuit dat de ACM vanaf 13 juni streng toeziet dat ondernemers de nieuwe regels naleven en de ACM handhavend optreedt als dat niet gebeurt.

Meer informatie over de nieuwe consumentenrechten.