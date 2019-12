Consumentenrechten bij koop en verkoop verbeterd

Vanaf 13 juni 2014 worden de consumentenrechten met betrekking tot koop op afstand en verkoop aan de deur en op straat verbeterd. De Eerste Kamer besloot op 11 maart 2014 om de Europese Richtlijn Consumentenrechten op te nemen in de Nederlandse wet. De Consumentenbond is daar verheugd over en verwacht dat de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) streng toeziet op de naleving ervan.