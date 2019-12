Datingssites schimmig over kosten en opzeggen (met update)

Nieuws|Datingwebsites zijn vaak onduidelijk over de kosten van een abonnement en de regels omtrent opzeggen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Van de 10 onderzochte websites melden er 3 pas abonnementsprijzen na registratie en bij nog eens 3 is het flink zoeken naar de prijzen. Ook het opzeggen van een abonnement leidt geregeld tot problemen, omdat de optie van stilzwijgende verlenging snel over het hoofd te zien is.

Alleen E-matching meldt hun tarief direct op de homepage, bij anderen moeten consumenten doorklikken naar 'prijzen' of het onduidelijke 'over ons'. Parship toont alleen de maandprijs bij een 2-jarig abonnement (€24,90), terwijl die bij een half jaar-abonnement bijna het dubbele (€44,90) is. Lexa noemt helemaal geen prijzen, totdat consumenten zich hebben ingeschreven. Ook bij 50Plusmatch, Relatieplanet en Paiq moeten consumenten veel klikken om de kosten te achterhalen.

Verder verlengen bijna alle sites het abonnement stilzwijgend en ze zijn daar niet bijzonder duidelijk over. Te laat opzeggen kan consumenten flink op kosten jagen. Zo gaat het tarief bij Parship bij niet tijdig opzeggen van je abonnement omhoog van €44,90 naar €70 per maand.

Keurmerk

De Consumentenbond heeft tweezijdige voorwaarden opgesteld met een aantal grote datingsites. Deze sites hanteren het 'Keurmerk Veilig Daten'. In de voorwaarden is vastgelegd dat de sites helder en transparant communiceren over hun prijzen en abonnementen. Uit het onderzoek blijkt echter dat ook deze websites niet uitblinken in helderheid. De Consumentenbond gaat de betreffende datingsites hier op aanspreken.

Het volledige onderzoek is te lezen in de Consumentengids van december 2014 (pdf; alleen voor leden). Zaterdag 29 november besteedt het VARA-programma Kassa aandacht aan online dating.

>> Update 1 december 2014

Naar aanleiding van het onderzoek heeft een aantal sites hun informatie verbeterd. De prijzen komen bij 50Plusmatch en Relatieplanet nu sneller en duidelijker in beeld. Bij Lexa en Parship zijn ze nu te zien zonder dat je je eerst moet registeren. E-matching maakt duidelijker dat het abonnement bij de optie 'per maand betalen' automatisch maandelijks wordt verlengd.