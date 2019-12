Discussie vrije zorgkeuze in Tweede Kamer en op radio

Nieuws|In aanloop naar de discussie over de vrije zorgkeuze die donderdag 5 juni in de Tweede Kamer plaats vindt, drukt de Consumentenbond de vaste commissie voor VWS nogmaals op het hart om artikel 13 niet te wijzigen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Er zijn nog zoveel randvoorwaarden niet goed ingevuld, dat het beperken van de vrije zorgkeuze nu absoluut geen issue zou mogen zijn.'

In een brief aan de vaste commissie voor volksgezondheid zet de Consumentenbond nogmaals uiteen welke nadelen er kleven aan de voornemens van minister Schippers. Combée: 'Het is niet inzichtelijk in welk ziekenhuis consumenten de beste zorg kunnen krijgen en de criteria van zorgverzekeraars bij zorginkoop zijn onduidelijk. Waarom wordt het ene ziekenhuis wel gecontracteerd en het andere ziekenhuis niet?' Eerder onderzoek van de Consumentenbond liet zien dat de overgrote meerderheid van de consumenten zelf zijn specialist of therapeut wil kunnen kiezen.

Discussiebijeenkomst BNR

Over het mogelijke einde van de vrije artsenkeuze is op 4 juni een debat georganiseerd door BNR. Bart Combée zal hier het standpunt van de Consumentenbond in de discussie met zorgverzekeraars en politici toelichten. De gesprekken zijn bij te wonen in de nieuwe kerk in Den Haag en op de radio te volgen tussen 19.30 en 20.30 uur.