Duitse discounters zijn vlekkenkampioenen

Witwasmiddelen in poedervorm van Aldi en Lidl wassen het schoonst, blijkt uit een test van de Consumentenbond onder 18 witwasmiddelen. Una wit (Aldi) komt als beste uit de test, gevolgd door Formil Ultra Plus (Lidl). De vloeibare varianten van beide merken bezetten de derde en vierde plaats. Het beste A-merk, Ariël Actielift Excel Tabs, eindigt op plaats vijf en kost ruim twee keer zo veel per wasbeurt als de nummers één tot en met vier.

Voor het testoordeel werd gekeken naar hoe goed de wasmiddelen vlekken verwijderen (55%), de vergrauwing (20%), het gebruiksgemak (15%) en zichtbare zeepresten (10%). De beste poeders uit de test, Una en Formil, laten relatief veel zeepresten achter. Persil Megaperls laat als enige poeder geen witte sporen na, maar het wasgoed vergrauwt wel behoorlijk. Grauw of gelig wasgoed ontstaat door losgeweekt vuil dat tijdens het wassen weer op het wasgoed terechtkomt. Persil Megaperls eindigt daardoor onderaan in de test, samen met Neutral. Op de stoffen die met Neutral zijn gewassen, zitten zelfs zwarte stipjes vuil.

vlekken verwijderen

De Consumentenbond onderzocht poeders, vloeibare middelen, parels, gels, pods, tabs, caps en capsules. De laatste vier zijn plastic omhulsels met vloeibaar wasmiddel er in. Parels zijn geconcentreerd poeder en gel is geconcentreerd vloeibaar middel. Vetvlekken, zoals motorolie en make-up, worden door vloeibare middelen iets beter verwijderd dan door poeders. Voor kleurstof houdende vlekken, (koffie, rode wijn), geldt juist dat poeder veel beter werkt. Ook eiwitvlekken, zoals van chocolade en bloed, worden het best door poeders verwijderd.



De volledige test is te lezen in de Consumentengids van februari 2014.