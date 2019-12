Hoge dataroamingkosten vanaf 2015 verleden tijd

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dit is heel goed nieuws! Consumenten hoeven zich geen zorgen meer te maken over torenhoge telefoonrekeningen als ze terugkomen van vakantie in Europa. Bellen in bijvoorbeeld Spanje kost een Nederlandse consument straks net zoveel als wanneer hij in Nederland het telefoongesprek zou voeren. Het afsluiten van vakantiebundels is in Europa dan ook niet meer nodig.' Uit onderzoek blijkt dat 47% van de Europese reizigers geen mobiel internet gebruikt, uit angst voor exorbitant hoge rekeningen.

Netneutraliteit

Het Europees Parlement had nog meer goed nieuws voor consumenten in Europa. Het stemde voor het wettelijk vastleggen van netneutraliteit. Telecomaanbieders moeten hierdoor alle soorten internetverkeer gelijk behandelen. Het afknijpen, blokkeren of financieel extra belasten van specifieke internetdiensten is niet meer toegestaan. Combée: 'De vrije toegang tot internet is hiermee voor consumenten gewaarborgd. Consumenten worden beschermd tegen internetaanbieders die bijvoorbeeld VoIP willen blokkeren of Whatsapp extra duur willen maken.' In Nederland is netneutraliteit al sinds 2012 in de wet vastgelegd. Het Europese voorstel ligt dichtbij de -strenge- Nederlandse wetgeving.