Écht kunnen meepraten over voeding met 'Eten & weten'

Nieuws|Stevig naslagwerk over voeding van Consumentenbond en Voedingscentrum Informatie over eten ligt op straat. Maar wie zegt het en waarom? Het Voedingscentrum en de Consumentenbond slaan de handen ineen om onzin en feiten te scheiden. Eten & weten is een onmisbaar basisboek voor iedereen die het fijne over voeding wil weten.

Of het nou gaat om voedselveiligheid, claims, vleesvervangers, het bewerken van eten of de herkomst: Eten & weten geeft achtergronden en een heldere uitleg. 'Het is echt zo'n boek geworden dat je keer op keer oppakt. Omdat je iemand hoort praten over nanotechnologie, of stevia, of omdat je een etiket leest en je afvraagt wat dat keurmerk betekent', zegt Corné van Dooren. Hij is co-auteur en expert Duurzaam Eten bij het Voedingscentrum.

Misvattingen

Ook is er aandacht voor terugkerende thema's waar consumenten veel vragen over hebben. Wat is duurzaam en is biologisch ook altijd goed voor het milieu? Hoe zit dat nou met E-nummers en wat doen ze in ons eten? Wat zijn de leefomstandigheden van dieren in de vee-industrie en hoe ongezond zijn suiker, vet en zout? En is speltbrood echt gezonder dan tarwebrood? Eten & weten legt duidelijk uit wat de stand van zaken is.

Transparantie

De consument van nu staat verder van zijn eten dan pakweg 50 jaar geleden. Het eten kan van overal uit de wereld komen en als consument weet je vaak maar gedeeltelijk welke weg je eten heeft afgelegd. Dit boek biedt mensen een uitgebreide inkijk in de voedingswereld op gebieden die wat minder zichtbaar zijn. Wat is de weg van zaadje tot zemelbrood? Welke instanties zien toe op de veiligheid van ons eten?

'Veel mensen twijfelen tegenwoordig aan de veiligheid van ons eten, vanwege recente voedselschandalen. En vragen zich af hoeveel waarde ze moeten hechten aan spraakmakende theorieën, zoals de Voedselzandloper en 'nieuwe' producten als superfoods. Ik denk dat dit boek broodnodige duidelijkheid geeft, en veel ongerustheid weg zal nemen', meent Georgie Dom, de tweede co-auteur en schrijfster van diverse andere boeken over gezondheid van de Consumentenbond.

Een blik op de toekomst

In de toekomst zal de consument steeds beter weten waar zijn eten vandaan komt, meent Van Dooren. 'Door apps en Google weten we beter welke reis het heeft afgelegd. Of we halen het eten weer uit onze eigen stadmoestuin. Het hoofdstuk 'Trends & toekomst' geeft inzicht in het gebruik van LED in de tuinbouw, ontwikkelingen rond kweekvlees, nanotechnologie in ons eten en de eerste 3D-voedselprinters. 'Een spannend hoofdstuk', vindt Van Dooren. 'Het laat zien dat we te maken krijgen met ingrijpende ontwikkelingen op voedselgebied. Consumenten kunnen nu al daarover gaan meepraten.'

Het boek Eten & weten is vanaf 3 juli 2014 verkrijgbaar via de webshops van de Consumentenbond en het Voedingscentrum en via de boekhandel.