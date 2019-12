Elektrische apparaten snel afgedankt

De Consumentenbond ondervroeg ruim 1000 mensen die in de afgelopen 12 maanden van een apparaat afscheid namen. Consumenten blijken niet erg gehecht aan hun spullen, ondanks de roep om producten die langer meegaan of beter te repareren zijn. Maar liefst 36% van de apparaten die de deur uitgaat, doet het nog prima. Slechts 44% van de afgedankte elektronica heeft een technisch mankement. Van alle afgedankte smartphones functioneert zelfs de helft nog goed.

Dure reparatie

Van de consumenten met elektronica die niet (goed) meer functioneert, vindt 22 % de - te verwachte - reparaties te duur en stelt 18% dat een nieuw product kopen goedkoper is. Om de verkoopprijs zo laag mogelijk te houden, worden vaak goedkope productiemethoden gebruikt. Zo worden apparaten vaak gelijmd in plaats van geschroefd. Dat maakt repareren moeilijk en duur. De apparaten die zijn meegenomen in de enquête zijn: mobiele telefoons en smartphones, tablets, e-readers, desktopcomputers, laptops, inktjetprinters en digitale fotocamera's. Meer informatie over het repareren van elektronische apparaten is te lezen in de Digitaalgids.