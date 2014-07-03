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Elektrische apparaten snel afgedankt

Nieuws
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Meer dan een kwart (26%) van veel gebruikte consumentenelektronica wordt binnen twee jaar na aankoop alweer afgedankt. Vooral tablets (50%) en smartphones (37%) worden snel weg gedaan. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond voor de Digitaalgids van juli/augustus 2014.

Gepubliceerd op:3 juli 2014

mediamarkt tablets

De Consumentenbond ondervroeg ruim 1000 mensen die in de afgelopen 12 maanden van een apparaat afscheid namen. Consumenten blijken niet erg gehecht aan hun spullen, ondanks de roep om producten die langer meegaan of beter te repareren zijn. Maar liefst 36% van de apparaten die de deur uitgaat, doet het nog prima. Slechts 44% van de afgedankte elektronica heeft een technisch mankement. Van alle afgedankte smartphones functioneert zelfs de helft nog goed.

Dure reparatie

Van de consumenten met elektronica die niet (goed) meer functioneert, vindt 22 % de - te verwachte - reparaties te duur en stelt 18% dat een nieuw product kopen goedkoper is. Om de verkoopprijs zo laag mogelijk te houden, worden vaak goedkope productiemethoden gebruikt. Zo worden  apparaten vaak gelijmd in plaats van geschroefd. Dat maakt repareren moeilijk en duur. De apparaten die zijn meegenomen in de enquête zijn:  mobiele telefoons en smartphones, tablets, e-readers, desktopcomputers, laptops, inktjetprinters en digitale fotocamera's.  Meer informatie over het repareren van elektronische apparaten is te lezen in de Digitaalgids.