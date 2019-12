Energielabel witgoed rammelt

Nieuws|De energielabels op witgoed zijn verwarrend en niet altijd accuraat. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond voor de Consumentengids van juni. De rangorde die aangeeft hoe zuinig een apparaat is, zet consumenten op het verkeerde been; een A+label kan net zo energiezuinig zijn als een A+++. De Consumentenbond vindt het tijd voor een herziening van het stelsel.

De Consumentenbond bekeek de energielabels en het energieverbruik van koelvriesapparatuur, vaatwassers, wasdrogers en wasmachines. De letters D (minst zuinig) tot en met A+++ (meest zuinig) geven aan hoeveel energie een apparaat verbruikt. De vele A-categorieën: A, A+, A++ en A+++, zorgen echter voor verwarring. Bij koelvrieskasten is A+ het minst zuinige label dat nog uitgebracht mag worden, en per 1 juli is dat bij wasmachines en vaatwassers ook het geval. Maar de categorieën A (zonder +), B, C en D die ook op de stickers staan, suggereren ten onrechte dat er minder energiezuinige apparaten zijn dan A+. Om de verwarring compleet te maken voegen fabrikanten soms ook nog het getal -10% of -20% toe. Deze apparaten zouden nog zuiniger zijn, maar een controle daarop is er niet.

Herschaling

Witgoed is de laatste jaren steeds zuiniger geworden maar de labeling is niet met die ontwikkeling meegegaan. Daardoor is er nu veel kwaliteitsverschil binnen de A-categorie. De Consumentenbond vindt, samen met milieuorganisaties, dat er een herschaling moet komen, waardoor apparaten weer in categorie A, B, C of D vallen. Consumenten kunnen dan in een oogopslag zien welk apparaat het energiezuinigst is. Zonder gegoochel met plusjes.

In de Consumentengids van juni is te lezen hoe consumenten wel kunnen zien hoe zuinig een apparaat is.