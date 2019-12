Etiketten eindelijk duidelijker

Nieuws|Vanaf 13 december 2014 gelden er nieuwe etiketteringsregels in Europa. De Consumentenbond heeft zich hier, samen met andere Europese consumenten- en gezondheidsorganisaties, jarenlang hard voor gemaakt. De nieuwe regels zijn een enorme verbetering, al vindt de Consumentenbond het een gemiste kans dat het verkeerslichtensysteem niet is ingevoerd. Daarmee zouden consumenten in één oogopslag op de voorkant van de verpakking kunnen zien of een product veel, matig of weinig vet, zout en suiker bevat.