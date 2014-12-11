Etiketten eindelijk duidelijker

De letters van ingrediënten mogen niet meer piepklein zijn en allergenen moeten duidelijk herkenbaar op het etiket staan. Ook cateraars, slagerijen, restaurants en zorginstellingen moeten informatie over ingrediënten die allergische reacties kunnen veroorzaken, beschikbaar hebben voor hun klanten. Daarnaast wordt de kwaliteit en herkomst van vlees en vis veel transparanter en wordt zichtbaar welke ingrediënten nanodeeltjes bevatten. Over twee jaar moeten fabrikanten standaard vermelden hoeveel energie (verzadigd) vet, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout een voedingsmiddel bevat, behalve bij producten zoals fruit, groente en wijn.

Toezicht

Minister Schippers heeft aangekondigd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) er op gaat toezien of fabrikanten, cateraars en horeca voldoen aan de nieuwe regels. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De wet ligt al drie jaar klaar, maar wordt nu pas van kracht zodat fabrikanten de gelegenheid hadden om hun systemen en etiketten geleidelijk aan te passen. We gaan er dan ook vanuit dat de NVWA direct vanaf het begin streng toezicht houdt. Er is geen enkel excuus om niet per 13 december aan alle nieuwe eisen te voldoen.' De Consumentenbond blijft zich in Brussel inzetten voor een verdere aanscherping van de etiketteringsregels, zoals uitbreiding van de herkomstetikettering en het vermelden van ingrediënten en voedingswaarde op wijnetiketten.

Meer informatie over de nieuwe etiketteringsregels staat in de Consumentengids die op 23 december 2014 verschijnt.

Lees ook het persbericht (.pdf) van BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, over de nieuwe etiketteringsregels.

