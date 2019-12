Europese campagne om antibioticagebruik in veehouderij terug te dringen

Nieuws|Consumentenorganisaties in heel Europa starten op 18 november (European Antibiotic Awareness Day) een campagne om antibioticagebruik bij vee te beperken. In Europa overlijden jaarlijks 25.000 mensen door antibiotica resistentie, onder andere veroorzaakt door het preventieve gebruik van antibiotica in de landbouw. De consumentenorganisaties - van Zweden tot Griekenland, verenigd in de Europese koepelorganisatie BEUC, - dringen er gezamenlijk bij de Europese instellingen op aan dat de nieuwe wetsvoorstellen die er nu liggen voor medicijnen voor vee, strenger worden.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In Nederland daalt het antibioticagebruik in de veehouderij gelukkig. De situatie blijft echter zorgelijk. Bovendien beperkt dit probleem zich niet tot Nederland, ons vlees komt uit de hele wereld en daarom is het voor ons ook relevant dat er strengere Europese regels komen. ' BEUC pleit voor een drietal maatregelen:

Beperk het gebruik van antibiotica tot alléén zieke dieren.

Reserveer bepaalde antibiotica die zeer belangrijk zijn voor de behandeling van mensen, alleen voor humaan gebruik.

Verlaag de antibioticabehoefte in de veehouderij door het verbeteren van hygiëne en van de zorg voor het vee.

Besmet pluimvee

Uit onderzoek van consumentenorganisaties die aangesloten zijn bij BEUC blijkt dat in Italië, Portugal, Spanje, België, Nederland en Duitsland 72% -98% van de pluimveemonsters besmet is met antibioticaresistente bacteriën. Deze bacteriën kunnen er voor zorgen dat infecties moeilijker te genezen zijn. Consumenten kunnen zelf besmetting helpen te voorkomen door hun vlees hygiënisch te bereiden. Maar om de antibioticaresistentie bij de bron te bestrijden, zijn ambitieuze maatregelen nodig om het antibioticagebruik in de landbouw terug te dringen.

