Fabrikanten kijken standaard mee op smart-tv

Nieuws|Met het accepteren van de privacyvoorwaarden bij de installatie van een smart-tv geven consumenten toestemming aan fabrikanten om standaard hun kijkgedrag te monitoren. De informatie over het bijhouden van het kijkgedrag is meestal verstopt in ellenlange, juridisch geformuleerde teksten. De Consumentenbond wil dat smart-tv fabrikanten duidelijk zijn over hetgeen ze monitoren en wat ze daarmee doen.