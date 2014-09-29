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Fabrikanten kijken standaard mee op smart-tv

Nieuws
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Met het accepteren van de privacyvoorwaarden bij de installatie van een smart-tv geven consumenten toestemming aan fabrikanten om standaard hun kijkgedrag te monitoren. De informatie over het bijhouden van het kijkgedrag is meestal verstopt in ellenlange, juridisch geformuleerde teksten. De Consumentenbond wil dat smart-tv fabrikanten duidelijk zijn over hetgeen ze monitoren en wat ze daarmee doen.

Gepubliceerd op:29 september 2014

Online privacy campagne

De Consumentenbond nam voor de Consumentengids van oktober 2014 de privacyvoorwaarden van smart-tv's onder de loep. Daaruit blijkt dat LG Electronics en Panasonic de programma's die hun klanten kijken en de zoekopdrachten die ze invoeren en inspreken, bijhouden. Sony en Philips volgen het kijkgedrag en Philips registreert daarnaast ook het internetverkeer, het klikgedrag in tv-apps en de films die kijkers online huren en welke uitzending-gemist items ze afspelen. Bij Samsung moeten consumenten zich door 57 pagina's met privacyvoorwaarden heen worstelen om te zien wat de fabrikant verzamelt en dan nog blijft de omschrijving vaag: gebruikersgegevens, loggegevens van de diensten en overige gegevens over het gebruik van het apparaat.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Niet alleen zijn privacyvoorwaarden van smart-tv's moeilijk leesbaar, fabrikanten hanteren ook nog eens een stikken of slikken beleid. Als consumenten de privacyvoorwaarden afwijzen, werken de smartfuncties op hun tv niet of deels niet. En als ze de privacyvoorwaarden wel accepteren, is het achteraf behoorlijk zoeken hoe ze het automatisch doorgeven van kijkgedrag weer ongedaan kunnen maken. Dit kan veel toegankelijker en helderder, consumenten hebben er recht op om te weten wat bedrijven doen met hun privégegevens en hoe hun gedrag wordt gevolgd.'